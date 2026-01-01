Ричмонд
Трое мальчиков родились в Омской области в новогоднюю ночь

Пополнение появилось в семьях из Азовского, Муромцевского и Русско-Полянского районов.

Источник: Комсомольская правда

В первые часы нового года в Омской области родились трое мальчиков. Новогоднее пополнение появилось в семьях из Азовского, Муромцевского и Русско-Полянского районов.

Малыши стали первыми новорожденными региона в 2026 году. С этим событиям их поздравил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

«Желаю деткам и родителям счастья, здоровья и всего самого наилучшего. С праздником!, принеся своим родителям радость и надежду в самый праздничный день», — написал напутствие малышам и их родителям Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

Редакция «КП Омск» желает родителям спокойных ночей, а малышам крепкого здоровья и счастливого и безопасного детства.

