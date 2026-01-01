Во дворце под Воронежем выставили редкие новогодние игрушки и открытки

В стенах дворцового комплекса собрали более 150 старинных открыток и игрушек начала XX века из двух крупных частных коллекций — Музея истории пермской открытки (Пермь), где хранится около 20 тысяч приглашений, телеграмм, писем и других документов по истории почты, и Галереи советской эпохи (Воронеж), посвященной быту в СССР.
Пермяк Сергей Филатов, известный российский филокартист, предоставил для проекта часть своего фонда европейских открыток. В том числе — уникальные почтовые карточки периода Первой мировой из собрания Любови Федоровны Достоевской. Дочь писателя жила в эмиграции с 1913 года: выехала на лечение и не смогла вернуться в связи с войной и революцией. Она умерла в 1926-м в Италии, где и похоронена под именем Эме Достоевской. После себя женщина оставила записки об отце и несколько романов, а также большое количество красивых открыток.
Основатель и руководитель выставочного центра «Галерея советской эпохи» юрист Владимир Мальцев, один из ведущих коллекционеров Черноземья, подобрал ряд игрушек ручной работы. Деды Морозы из крашеной ваты, бумажные флажки, елочные шары и фигурки на прищепках были изготовлены в эпоху первых пятилеток. Сегодня такие образцы — большая редкость.
История вещей, которые бережно хранились в семьях и частных коллекциях, поможет глубже прочувствовать главный зимний праздник.
— В год 180-летия со дня рождения Евгении Максимилиановны Ольденбургской эта выставка имеет особый смысл. Будучи покровительницей Общины сестер милосердия Святой Евгении, принцесса заложила традицию благотворительной филокартии, где искусство открытки служило помощи людям. Экспонируя эти раритеты в стенах дворца, мы не только показываем историю праздника, но и чтим наследие хозяйки имения, — отметила старший научный сотрудник Дворцового комплекса Ольденбургских, председатель воронежского отделения Союза филателистов России Светлана Мишурова.
Выставка «Ретро-Рождество: старинные игрушки и открытки» будет работать до 1 февраля 2026 года по адресу: Рамонь, ул. Мосина, 23.