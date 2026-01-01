Во дворце под Воронежем выставили редкие новогодние игрушки и открытки

Пермяк Сергей Филатов, известный российский филокартист, предоставил для проекта часть своего фонда европейских открыток. В том числе — уникальные почтовые карточки периода Первой мировой из собрания Любови Федоровны Достоевской. Дочь писателя жила в эмиграции с 1913 года: выехала на лечение и не смогла вернуться в связи с войной и революцией. Она умерла в 1926-м в Италии, где и похоронена под именем Эме Достоевской. После себя женщина оставила записки об отце и несколько романов, а также большое количество красивых открыток.