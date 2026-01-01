Первыми родившимися детьми в 2026 году стали девочки из Сенно, Лиды и Витебска и мальчик из Гродно

Тем временем министр труда и социальной защиты Беларуси Наталия Павлюченко сказала, что рост пенсий белорусов в 2026 году запланирован на более чем 14%, а размер выплаты превысит 1000 рублей. Еще Наталия Павлюченко объявила рост зарплаты белорусов в 2026-м и назвала самые востребованные профессии в Беларуси на ближайшие годы.