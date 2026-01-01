Первыми родившимися детьми в 2026 году стали девочки из Сенно, Лиды и Витебска и мальчик из Гродно

Министерство здравоохранения рассказало о детях, которые первыми родились в первые минуты 2026 года.
Так, в 0.01 в областном роддоме Витебской области появилась на свет девочка весом 3 килограмма 700 грамм и ростом 53 см. Оказалось, что это шестой ребенок в семье из районного центра Сенно!
«Роды срочные, самопроизвольные — благодаря слаженным действиям медперсонала малышка родилась благополучно — 8/9 по шкале Апгар», — сказали в Минздраве.
В ту же минуту девочка весом три с половиной килограмма и ростом 54 см родилась в Лидской центральной райбольнице.
«Это третий ребенок в семье! Искренне поздравляем семью, которая стала многодетной!» — отметили в министерстве.
Девочка в первую минуту 2026-го родилась и в Витебском городском клиническом роддоме № 2 — 3 кг 575 г и 53 см.
«Как сообщают специалисты — хоть роды и были срочные, все завершилось хорошо», — сказано в сообщении.
А четвертым новогодним ребенком стал мальчик, родившийся в Гродненском областном клиническом перинатальном центре в 00.02 1 января 2026-го Вес ребенка 3 кг 600 г, а рост — 52 см.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл, с чем белорусы войдут в 2026-й в своем новогоднем поздравлении, а также объявил Год белорусской женщины.
Тем временем министр труда и социальной защиты Беларуси Наталия Павлюченко сказала, что рост пенсий белорусов в 2026 году запланирован на более чем 14%, а размер выплаты превысит 1000 рублей. Еще Наталия Павлюченко объявила рост зарплаты белорусов в 2026-м и назвала самые востребованные профессии в Беларуси на ближайшие годы.