Первыми родившимися детьми в 2026 году стали девочки из Сенно, Лиды и Витебска и мальчик из Гродно

Первыми родившимися детьми в 2026 году стали девочки из Сенно, Лиды и Витебска.

Источник: Комсомольская правда

Министерство здравоохранения рассказало о детях, которые первыми родились в первые минуты 2026 года.

Так, в 0.01 в областном роддоме Витебской области появилась на свет девочка весом 3 килограмма 700 грамм и ростом 53 см. Оказалось, что это шестой ребенок в семье из районного центра Сенно!

«Роды срочные, самопроизвольные — благодаря слаженным действиям медперсонала малышка родилась благополучно — 8/9 по шкале Апгар», — сказали в Минздраве.

В ту же минуту девочка весом три с половиной килограмма и ростом 54 см родилась в Лидской центральной райбольнице.

«Это третий ребенок в семье! Искренне поздравляем семью, которая стала многодетной!» — отметили в министерстве.

Девочка в первую минуту 2026-го родилась и в Витебском городском клиническом роддоме № 2 — 3 кг 575 г и 53 см.

«Как сообщают специалисты — хоть роды и были срочные, все завершилось хорошо», — сказано в сообщении.

А четвертым новогодним ребенком стал мальчик, родившийся в Гродненском областном клиническом перинатальном центре в 00.02 1 января 2026-го Вес ребенка 3 кг 600 г, а рост — 52 см.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл, с чем белорусы войдут в 2026-й в своем новогоднем поздравлении, а также объявил Год белорусской женщины.

Тем временем министр труда и социальной защиты Беларуси Наталия Павлюченко сказала, что рост пенсий белорусов в 2026 году запланирован на более чем 14%, а размер выплаты превысит 1000 рублей. Еще Наталия Павлюченко объявила рост зарплаты белорусов в 2026-м и назвала самые востребованные профессии в Беларуси на ближайшие годы.

