Названы самые необычные памятники в России, рядом с которыми загадывают желания

Первая — юмористическая скульптура «Собачкина столица» — установлена в 2007 году на углу центральных улиц Мира и Красной. По авторскому замыслу, животные символизируют влюбленных на первом свидании. Он и она встретились у здания с часами и пошли гулять по городу, взявшись за лапки. Одета парочка в стиле 1920-х годов: дородный бульдог — в однобортном пальто, а спутница (из породы охотничьих) самодовольно вышагивает в платье с воротничком и придерживает элегантный зонтик. На эти образы вдохновила строчка известного стихотворения Владимира Маяковского — «это ж не собачья глушь, а собачкина столица». С такой насмешливостью отозвался поэт о своем первом визите в Краснодар в феврале 1926 года.