Названы самые необычные памятники в России, рядом с которыми загадывают желания

Башня счастья
Во дворе дома № 16 на 7-й линии Васильевского острова спряталась необычная кирпичная Башня гриффонов. Она стоит рядом со знаменитой старинной аптекой доктора Пеля. На самом деле это просто дымоход, построенный в конце XIX века. Но его вид, напоминающий башню замка, породил немало городских мифов.
Построил дымоход аптекарь Вильгельм Пель — известный на всю Россию фармацевт. Труба служила вытяжкой для его лаборатории. Собственно, личность Пеля (ходили слухи о его тайных опытах) и сделала это место особенным. Говорили, что он, как средневековые алхимики, ищет формулу философского камня, а может быть, даже уже нашел.
Горожане верят, что башня приносит удачу и помогает изменить судьбу. Говорят, тем, кто живет рядом, везет в делах и финансах. Когда-то на кирпичах были таинственные цифры, похожие на шифр. Петербуржцы были уверены, что это не что иное, как код Вселенной, разгаданный Пелем. По легенде, тот, кто разгадает этот код, непременно обретет бессмертие. Сейчас те цифры давно стерлись, но люди продолжают рисовать новые, поддерживая мистическую традицию.
Чтобы загадать желание у башни, нужно следовать правилам: просить счастья только для себя и желать только добра. А свое название башня получила из-за слуха о том, что доктор Пель выводил в лаборатории грифонов — волшебных полульвов-полуорлов. А если и не выводил, то выпускал их из параллельной реальности. Люди верили, что по ночам грифоны вылетают из трубы и кружат над Васильевским островом, заглядывая в окна домов.
Золотое крыло грифона
Через канал Грибоедова перекинут небольшой, но очень известный Банковский мост. Его главное украшение — четыре чугунных грифона с золотыми крыльями.
Их установили в 1826 году по проекту скульптора Павла Сокола. С древности грифоны считаются хранителями сокровищ. И их поставили здесь не случайно — напротив моста находился Ассигнационный банк.
Существует поверье, что эти мифические существа помогают в финансовых делах: с карьерой, сделками, прибылью. Чтобы попросить у них помощи, есть специальный ритуал. Нужно погладить грифона по золотому крылу, загадать желание о деньгах и оставить у его лапы монетку — как плату за помощь.
Есть и более необычный способ: говорят, можно поцеловать грифона выше хвоста и потереть его бедро. Это должно принести особую удачу. Но грифоны Банковского моста, как гласят легенды, отзывчивы не только к просьбам о богатстве. К ним можно обратиться с любым заветным желанием.
Левая рука Петра I
С просьбой об исполнении заветного желания можно обратиться напрямую к основателю Петербурга. В Петропавловской крепости стоит необычный памятник Петру I работы скульптора Михаила Шемякина.
Император изображен с очень маленькой головой и непропорционально большим телом. Шемякин начал создавать макеты памятника из глины в натуральную величину, но выяснилось, что фигура Петра получалась невзрачной — Петр I представлялся невысоким человеком. Тогда скульптор начал увеличивать пропорции тела, не меняя размер головы, и пришел к пропорциям русских икон.
С годами бронзовый Петр обрел славу мистического артефакта, исполняющего желания. По сложившейся среди туристов традиции, у частей скульптуры существует четкое «разделение обязанностей». Считается, что для привлечения денежного потока и удачи в делах необходимо коснуться правой руки основателя города. А вот левая рука, согласно поверью, ведает делами сердечными — ее нужно подержать или просто потереть, чтобы обрести взаимность в чувствах или встретить свою судьбу.
Желания, не связанные с финансовыми или амурными делами, исполнятся, если положить руки на голову Петра. Тем, кто отважится сесть на колени к императору, удача будет сопутствовать во всем.
Собачьи лапки
В Краснодаре чудодейственной силой обладают сразу две достопримечательности, причем по стечению обстоятельств созданные одним художником — Валерием Пчелиным.
Первая — юмористическая скульптура «Собачкина столица» — установлена в 2007 году на углу центральных улиц Мира и Красной. По авторскому замыслу, животные символизируют влюбленных на первом свидании. Он и она встретились у здания с часами и пошли гулять по городу, взявшись за лапки. Одета парочка в стиле 1920-х годов: дородный бульдог — в однобортном пальто, а спутница (из породы охотничьих) самодовольно вышагивает в платье с воротничком и придерживает элегантный зонтик. На эти образы вдохновила строчка известного стихотворения Владимира Маяковского — «это ж не собачья глушь, а собачкина столица». С такой насмешливостью отозвался поэт о своем первом визите в Краснодар в феврале 1926 года.
Жители и гости города отнеслись к памятнику весьма благосклонно. И сразу же вокруг милого шаржа появились добрые суеверия: считается, если потереть собачкам лапки, то привлечешь удачу, а если носы — то счастье в любви.
Правый ботинок Шурика
Еще одна краснодарская композиция украшает небольшую площадь Александровского бульвара напротив главного входа в здание Кубанского государственного технологического университета.
Это бронзовый памятник «Шурик и Лида», посвященный героям кинокомедии Леонида Гайдая. И его магия усиливается в зимнее время, когда на кварталах улицы Красной устанавливают разноцветные светодиодные инсталляции. Самые известные в стране студенты будто укрываются от непогоды — под искусственной кроной новогодней ели с накинутой «пелериной» из гирлянд.
Гуляющие вечером горожане встают в очередь, чтобы зайти под полог к Шурику и Лиде, сфотографироваться и загадать желание. И нет правил для «страждущих по счастью», вернее правильных мест, куда прикоснуться, чтобы все сбылось. У Лиды натерт до блеска кончик носа и локоть левой руки, а у Шурика правый ботинок и штанина.
Бабушкин кошелек
Этот необычный монумент, который сразу стал необыкновенно популярным среди жителей Краснодара и туристов, появился на пересечении улиц Гоголя и Красноармейской в центре столицы Кубани в сентябре 2008 года.
Его подарил к 215-летию Краснодара пожелавший остаться неизвестным скульптор, решив таким образом воздать славу легендарному кошельку советского типа (или, как его часто называют, «бабушкиному»).
Как выяснилось, краснодарский «кошелек» является копией памятника, который установлен в австралийском Мельбурне в 1994 году. Благодаря гранитным складкам создается иллюзия, будто перед вами настоящий, только очень большой кошелек. Имитацию застежки мастер изготовил из нержавеющей стали. Вес этого чуда — больше тонны, габариты — 2,1 метра на 1,1 метра, высота — около 50 сантиметров.
«Если посидеть на “кошельке” и потереть об него купюру — финансы перестанут петь романсы, а начнут заполнять портмоне, банковскую карту или сберкнижку», — обещал во время церемонии открытия монумента тогдашний мэр краевого центра Владимир Евланов.
И сегодня к памятнику суеверные люди (да и не только) норовят прикоснуться, даже сесть на него или просто потереть гранитный бок. И загадать желание, надеясь, в первую очередь, привлечь деньги и богатство. Говорят, сбывается.
Кстати, «Кошелек» входит в топ-50 самых оригинальных памятников России.
По дороге в колледж
В Новосибирске 12 лет назад в рябиновом сквере «Добрые соседи» по улице Крылова появилась скульптура «Вовка в Тридевятом царстве». Ее установку приурочили к Всемирному дню ребенка.
Известного персонажа из одноименного мультфильма режиссера Бориса Степанцева создал новосибирский художник-скульптор Алексей Агриколянский.
Появление трехметровой скульптуры школьника Вовки, выполненной из металла и полимерного пластика, один из инициаторов проекта Сергей Бондаренко прокомментировал так: «В городе должны быть не только серьезные памятники и скульптурные композиции, но и такие, посмотрев на которые, захотелось бы улыбнуться».
По сюжету мультфильма Вовка приходит в библиотеку, где ему предлагают книгу «Сделай сам». Но мальчик ничего не умеет делать, ленится и вообще надеется на сказочную жизнь. Тогда библиотекарь отправляет его в Тридевятое царство, где парень в итоге начинает творить своими руками.
«“Вовка в Тридевятом царстве” — это еще и подсказка родителям, чтобы они помогали детям искать то Тридевятое царство, в котором они будут создавать, созидать и станут востребованными», — сказал на открытии скульптуры Сергей Бондаренко.
Напротив памятника находится экономический лицей. И учащиеся, пробегая мимо, машут Вовке рукой. Если загадать желание, хлопая парнишку по плечу, то наверняка самому захочется многое сделать.
Говорят, железно сбывается
Вот уже более 20 лет ни одна экскурсия или фотография на память о Томске не обходятся без памятника скульптора Леонтия Усова «Антон Павлович в Томске глазами пьяного мужика, лежащего в канаве и не читавшего “Каштанку”.
Двухметровое бронзовое изваяние с неестественно огромными стопами ног, да еще и босыми, и шляпой таких же огромных размеров появилось на набережной Томи, в «губернаторском» квартале, в год празднования 400-летия города и 100-летней годовщины смерти Антона Павловича Чехова, в 2004 году.
Именно здесь, как свидетельствуют историки, в 1890 году великий русский писатель во время своего путешествия на остров Сахалин отобедал и черкнул: «Обеды здесь отменные в отличие от женщин, жестких на ощупь».
Памятник стал изюминкой томской архитектуры и одним из символов города. А еще, потерев нос бронзовому Чехову, можно загадать желание. Говорят, железно сбывается.
Счастье не за горами
На всю Россию известно пермское «Счастье не за горами». Хотя оно появилось на городской набережной всего лишь 16 лет назад. Но уже обросло мифами и легендами.
Все, кто приходит сюда, обязательно фотографируются у знаменитых красных букв. Это, как считают пермяки, приносит хорошее настроение и бодрость души. Многочисленные туристы, приезжающие в Пермь на круизных теплоходах, едва сойдя на берег, сразу же идут к «Счастью не за горами». Они знают: если сделать снимок у этой надписи и загадать заветное желание, оно непременно сбудется. Возможно, не сразу, но обязательно.