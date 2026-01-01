Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Эрмитаже рассказали о графике работы в новогодние каникулы

Музей будет закрыт только 1 января.

Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

В новогодние каникулы Эрмитаж будет закрыт только 1 января. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Со 2 октября Эрмитаж будет работать в обычном режиме. Главный музейный комплекс и Главный штаб будут открыты для посетителей по средам, четвергам и воскресеньям с 11:00 до 18:00, а по вторникам, пятницам и субботам — с 11:00 до 20:00.

Зимний дворец Петра I будет открыт со вторника по воскресенье с 12:00 до 18:00. Посетить его можно только в составе экскурсионных групп.

Попасть в музей Императорского фарфорового завода может будет во вторник, среду, четверг, пятницу или воскресенье с 11:00 до 18:00. В субботу — с 11:00 до 19:00.