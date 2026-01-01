В Эрмитаже рассказали о графике работы в новогодние каникулы

В новогодние каникулы Эрмитаж будет закрыт только 1 января. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
Со 2 октября Эрмитаж будет работать в обычном режиме. Главный музейный комплекс и Главный штаб будут открыты для посетителей по средам, четвергам и воскресеньям с 11:00 до 18:00, а по вторникам, пятницам и субботам — с 11:00 до 20:00.
Зимний дворец Петра I будет открыт со вторника по воскресенье с 12:00 до 18:00. Посетить его можно только в составе экскурсионных групп.
Попасть в музей Императорского фарфорового завода может будет во вторник, среду, четверг, пятницу или воскресенье с 11:00 до 18:00. В субботу — с 11:00 до 19:00.