В Эрмитаже рассказали о графике работы в новогодние каникулы

Со 2 октября Эрмитаж будет работать в обычном режиме. Главный музейный комплекс и Главный штаб будут открыты для посетителей по средам, четвергам и воскресеньям с 11:00 до 18:00, а по вторникам, пятницам и субботам — с 11:00 до 20:00.