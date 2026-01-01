Белстат посчитал, чем на выходных занимается 91% женщин и только 42% мужчин в Беларуси

Национальный статистический комитет посчитал, чем на выходных займется 91% женщин и только 42% мужчин в Беларуси.
Очередное выборочное обследование Белстатом домашних хозяйств было проведено для изучения того, чтобы понять, как жители страны используют свое время на домашние дела. Речь шла про выходной день.
Так, в свободный от работы день готовят пищу 91% взрослых женщин и 42% взрослых мужчин.
«При этом женщины тратят на приготовление 1 час 27 минут, тогда как мужчины — 49 минут», — детализируют в Белстате.
Учли и время на уборку жилья в выходной день. На эту цель уходит время у 69% женщин и 35% мужчин, причем слабый пол занят наведением чистоты 1 час 1 минуту, а сильный — 42 минуты.
«Покупки товаров по выходным совершают 52% женщин и 44% мужчин, это занятие занимает у них практически одинаковое количество времени — 48 и 49 минут соответственно», — добавили еще одну черту в Белстате.
Есть и данные в масштабах жизни среднестатистического белоруса:
«На приготовление пищи уходит чуть более 2,5 лет, уборку жилья — 1 год 2 месяца, покупку товаров — почти 10 месяцев».
