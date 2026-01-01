Ричмонд
Шопинг и тропическая сказка: 5 направлений, где можно погреть пузико на пляже и не спустить всю заначку

Зима — отличное время, чтобы сбежать от холода. Life.ru узнал у доцента Финансового университета при Правительстве РФ Петра Щербаченко о самых популярных направлениях для отдыха в январе и феврале.

1. Таиланд: идеальный пляжный сезон.

Погода: идеальна для пляжного отдыха. Воздух +28…+30 °C, море +27…+28 °C.

Курорт: Пхукет — развитая инфраструктура, спокойные пляжи Ката и Карон. В январе проходит фестиваль электронной музыки EDC Thailand.

Особенности: январь — пик сезона (цены могут быть на 50−70% выше). В феврале можно застать празднование китайского Нового года.

Стоимость (7 ночей, 5*, «всё включено», перелёт из Москвы). Прямой рейс: от 300 тысяч рублей на двоих. С пересадкой: дешевле на ~50 тысяч рублей.

Совет: вылетайте после новогодних праздников — цены становятся ниже.

2. Египет: тепло без изнуряющей жары.

Погода: днём +20…+25 °C, море +21…+23 °C. В феврале может быть прохладнее.

Курорт: Шарм-эль-Шейх — менее ветрено, чем в Хургаде, лучше для купания. Идеальное время для экскурсий к пирамидам.

Стоимость (7 ночей, 5*, Шарм-эль-Шейх, перелёт с багажом): 130−150 тысяч рублей на двоих.

Совет: для лучших цен планируйте поездку после январских праздников.

3. ОАЭ: шопинг и комфорт.

Погода: днём +23…+26 °C, море прохладное (+17…+18 °C), но во многих отелях есть подогреваемые бассейны.

Курорты: Дубай (шопинг, развлечения), Абу-Даби, Шарджа.

Особенности: в январе проходит Dubai Shopping Festival. Это не пик пляжного сезона, но отличное время для экскурсий и шопинга.

Стоимость (7 ночей, 4*, Дубай, завтраки, перелёт): от 100 тысяч рублей на двоих. С полупансионом — 130−150 тысяч рублей.

На заметку: в феврале погода немного теплее, а цены на туры могут быть ниже на 5−8%.

4. Шри-Ланка: тропическая сказка.

Погода: сухо и солнечно. Воздух +28…+30 °C, море +27 °C.

Курорты: подходит южное и юго-западное побережья.

Бентота: для совмещения пляжного отдыха и экскурсий (например, на черепашью ферму);Унаватуна: спокойная лагуна с прозрачной водой;Хиккадува: молодёжный курорт, отлично подходит для снорклинга и плавания с черепахами.

Стоимость (7 ночей, 4*, завтраки, перелёт): от 180 тысяч рублей на двоих. С ужинами — от 220 тысяч рублей.

5. Куба: карибский ритм.

Погода: в январе воздух около +23 °C, вода +26…+28 °C. В феврале чуть теплее.

Курорт: Варадеро — знаменитые белоснежные пляжи и система «всё включено».

Стоимость (7 ночей, 4*, Варадеро, «всё включено», перелёт): от 250 тысяч рублей на двоих.

На что обратить внимание при выборе?

Бюджет: цены зависят от курорта, отеля и времени бронирования. Пик сезона в Таиланде и на Кубе (январь) делает отдых дороже.

Интересы:

Пляжный релакс: Таиланд, Шри-Ланка, Куба. Активный отдых (дайвинг, сёрфинг): Египет, Шри-Ланка. Шопинг и городская жизнь: ОАЭ.

Совет: бронируйте туры заранее (за 3−4 месяца) или ищите выгодные «горящие» предложения.

А ранее Life.ru рассказывал о самом дорогом туре в России на новогодние праздники. Его цена составила 2,32 миллиона рублей. Бронирование предусматривает размещение семьи из шести человек в 10-местной вилле, расположенной в посёлке на Кубани. Сроки пребывания: с 29 декабря по 9 января.