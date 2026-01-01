Ричмонд
Сколько и когда будут отдыхать молдаване в 2026 году

В наступившем году больше десяти официальных праздников выпадают по календарю на будние дни.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 1 янв — Sputnik. У жителей правобережной Молдовы в наступившем 2026 году, согласно трудовому законодательству, будет 247 рабочих и 118 выходных дней.

В Приднестровье с 1 по 11 января включительно объявлены новогодние нерабочие праздничные дни. Четыре рабочих дня в начале января перенесли на субботы других месяцев: 31 января, 21 февраля, 28 марта и 25 апреля.

В правобережной Молдове официально установлены 13 праздничных дней, десять из них выпадают на рабочие дни:

1 января (четверг), Новый год;

7 и 8 января (среда и четверг), Рождество Христово (по старому стилю);

8 марта (воскресенье), Международный женский день;

12 и 13 апреля (воскресенье и понедельник), православная Пасха;

20 апреля (понедельник), Радоница;

1 мая (пятница), День международной солидарности трудящихся;

9 мая (суббота), День Европы и День Победы и памяти героев, павших за независимость Родины;

1 июня (понедельник), Международный день защиты детей;

27 августа (четверг), День независимости;

31 августа (понедельник), День румынского языка;

14 октября (среда), Храмовый праздник Кишинёва (выходной только для жителей столицы);

25 декабря (пятница), Рождество Христово (по новому стилю).

Как отмечает портал sobes.md, по молдавскому Трудовому кодексу, продолжительность рабочего дня непосредственно перед праздником сокращается минимум на один час — кроме случаев, когда работники и так работают по сокращенному графику.

