Сколько и когда будут отдыхать молдаване в 2026 году

КИШИНЕВ, 1 янв — Sputnik. У жителей правобережной Молдовы в наступившем 2026 году, согласно трудовому законодательству, будет 247 рабочих и 118 выходных дней.
В Приднестровье с 1 по 11 января включительно объявлены новогодние нерабочие праздничные дни. Четыре рабочих дня в начале января перенесли на субботы других месяцев: 31 января, 21 февраля, 28 марта и 25 апреля.
В правобережной Молдове официально установлены 13 праздничных дней, десять из них выпадают на рабочие дни:
1 января (четверг), Новый год;
7 и 8 января (среда и четверг), Рождество Христово (по старому стилю);
8 марта (воскресенье), Международный женский день;
12 и 13 апреля (воскресенье и понедельник), православная Пасха;
20 апреля (понедельник), Радоница;
1 мая (пятница), День международной солидарности трудящихся;
9 мая (суббота), День Европы и День Победы и памяти героев, павших за независимость Родины;
1 июня (понедельник), Международный день защиты детей;
27 августа (четверг), День независимости;
31 августа (понедельник), День румынского языка;
14 октября (среда), Храмовый праздник Кишинёва (выходной только для жителей столицы);
25 декабря (пятница), Рождество Христово (по новому стилю).
Как отмечает портал sobes.md, по молдавскому Трудовому кодексу, продолжительность рабочего дня непосредственно перед праздником сокращается минимум на один час — кроме случаев, когда работники и так работают по сокращенному графику.