Новогодняя ночь в Иркутской области прошла без чрезвычайных происшествий

— За прошедшие сутки произошло 15 пожаров, 10 из них во время празднования Нового года. Никто не пострадал. Также зафиксировано 10 дорожно-транспортных происшествий. В Шелеховском районе на участке федеральной трассы погибла женщина. В других ДТП травмы получили 4 человека, из них трое детей. Два ребенка доставлены в Иркутскую городскую Ивано-Матренинскую больницу, один — в Ангарскую городскую больницу. В новогоднюю ночь зарегистрировано 4 ДТП, пострадало 6 человек, — говорится в сообщении.