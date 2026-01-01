Новогодняя ночь в Иркутской области прошла без чрезвычайных происшествий. Об этом стало известно на ежедневном заседании оперативного штаба региона.
— За прошедшие сутки произошло 15 пожаров, 10 из них во время празднования Нового года. Никто не пострадал. Также зафиксировано 10 дорожно-транспортных происшествий. В Шелеховском районе на участке федеральной трассы погибла женщина. В других ДТП травмы получили 4 человека, из них трое детей. Два ребенка доставлены в Иркутскую городскую Ивано-Матренинскую больницу, один — в Ангарскую городскую больницу. В новогоднюю ночь зарегистрировано 4 ДТП, пострадало 6 человек, — говорится в сообщении.
17 человек пострадали от уличного травматизма. Все они находятся на амбулаторном лечении. Дороги региона находятся в проезжем состоянии, однако местами присутствует снежный накат. Ограничения движения не вводились.