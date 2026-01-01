В больницу под самый Новый год: в Уфе пассажирка иномарки пострадала в аварии

Вчера вечером, 31 декабря, в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Как сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции, на улице Айской 61-летний водитель Renault Duster при повороте налево на Революционную выехал на встречную полосу и врезался в Subaru Forester.
В результате аварии пассажир «Субару» получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. По факту ДТП начато административное расследование.
Дорожная полиция обращается к водителям с призывом быть предельно внимательными при выполнении маневров, особенно в зимних условиях. Необходимо учитывать погодные условия, снижать скорость и соблюдать дистанцию, так как на снегу и гололеде сцепление с дорогой резко ухудшается. Также в ГАИ напомнили о необходимости всегда использовать детские удерживающие устройства, соответствующие возрасту, весу и росту ребенка, для обеспечения его безопасности.
