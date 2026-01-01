Встречаем Чебурашку, Печкина и Буратино: что посмотреть в кинотеатрах в январе

— Моя Мальвина — внешне немного застывшее и очень хрупкое внутренне существо, которое адаптировалось в определенных обстоятельствах и зафиксировало свою силу и «полезность» через определенные проявления — заботу о своих братьях, — рассуждает актриса Анастасия Талызина, сыгравшая Мальвину. — Мне было крайне интересно исследовать этот образ. Я бы не сказала, что Мальвина стала менее мечтательна. Это новый фильм про Буратино, про кукол, про ребят, про детей — и вообще многое тут чуть по-другому.