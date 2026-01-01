Встречаем Чебурашку, Печкина и Буратино: что посмотреть в кинотеатрах в январе

Говорят, как год встретишь, так его и проведешь. Почти наверняка 2026-й будет весьма сказочным и немного мультяшным, ведь начнется он сразу с трех зрелищных семейных историй. Чего стоит ждать в кинотеатрах — в материале «Вечерней Москвы».
Ушастые пушистики.
1 января на большие экраны выйдет продолжение самого кассового фильма в российском прокате, «Чебурашка-2» Дмитрия Дьяченко. Теперь Чебурашка взрослеет и становится своевольнее, что не особо нравится Гене (Сергей Гармаш). Чтобы избежать ссоры после ненароком сорванного праздника, Чебурашка с друзьями сбегает в горы, где встречает новых знакомых, в то время как родители ищут ребят.
— Я считаю, что самое большое достоинство продолжения — это то, что взаимоотношения Гены и Чебурашки сильно похожи на взаимоотношения взрослого родителя и подрастающего ребенка, — рассуждает Сергей Гармаш, исполнивший роли Гены. — Ушастик взрослеет, меняется, шалит. Он выдумщик, любит всевозможные приключения, и это непросто. Это и опасно, это отвлекает, а иногда и выводит из себя. Именно эти взаимоотношения написаны очень точно и, я уверен, откликнутся людям.
Апельсинов и сладостей в кадре будет прямо пропорционально больше приключениям и розыгрышам, которые подготовили для зрителей всех поколений. Всех, кто пойдет смотреть это кино, в новом году будут ждать удивительные встречи и знакомства, как минимум экранные.
Вторая жизнь.
1 января в прокате стартует семейный лайв-экшен — фильм «Простоквашино» Сарика Андреасяна. Кинооживит мультипликационных персонажей — кота Матроскина, пса Шарика и других, а также изменит до неузнаваемости Павла Прилучного и Лизу Моряк, которые сыграли папу и маму Дяди Федора (Роман Панков). А роль почтальона Печкина исполнил Иван Охлобыстин.
— На мой взгляд, Печкин — идеальное олицетворение русской души. Сначала она кажется суровой, но, стоит копнуть глубже, понимаешь, что ею движет любовь: к ближнему, малой родине, своему делу. За ворчливостью персонажа прячутся доброта и искренность, — отмечает актер Иван Охлобыстин. — Эта сложность характера подкупает.
Игровое кино напоминает про любимых героев и идеи, которые они несут. Зрителям этой ленты в грядущем году стоит готовиться к чему-то доброму, а может, и к тому, чтобы обзавестись домашним питомцем.
Ожидается пополнение.
С 25 декабря в прокате мультфильм «Три богатыря и свет клином» Дарины Шмидт. Это продолжение популярной франшизы рассказывает про богатырей (Алешу Поповича, Добрыню Никитича и Илью Муромца), которые скоро станут папами, но невесть откуда нагрянувшая туча грозит день заменить ночью, а значит, Отечество снова нужно спасать.
Вместе встанем за правое дело.
С 1 января стартует прокат фильма «За Палыча! 2» режиссера Максима Боева. Кино про бывшего мажора Артема (Евгений Зарубин), который отслужил в ВДВ, и его дедушку-десантника Василия Павловича (Сергей Шакуров).
Золотой ключик.
1 января в кинотеатрах выйдет сказка «Буратино» Игоря Волошина. А полвека назад был показан телефильм «Приключения Буратино» (1975) Леонида Нечаева. Но «Буратино» — не ремейк, а свежее осмысление известной истории. Меняется ли время вместе с персонажами и людьми, сидящими в зрительном зале, или главное остается неизменным — невольно задумываешься после титров.
— Моя Мальвина — внешне немного застывшее и очень хрупкое внутренне существо, которое адаптировалось в определенных обстоятельствах и зафиксировало свою силу и «полезность» через определенные проявления — заботу о своих братьях, — рассуждает актриса Анастасия Талызина, сыгравшая Мальвину. — Мне было крайне интересно исследовать этот образ. Я бы не сказала, что Мальвина стала менее мечтательна. Это новый фильм про Буратино, про кукол, про ребят, про детей — и вообще многое тут чуть по-другому.
Актуальные взрослые вопросы и знакомые мелодии композитора Алексея Рыбникова, а еще веселые танцы и незабываемое трио волшебных тараканов — в этой ленте каждый найдет что-то свое. Любого, кто увидит фильм, в наступающем году ждут удивительные открытия и исполнение заветного желания.
КРОМЕ ТОГО, НА ЭКРАНАХ ИДУТ.
«Снеговик» — волшебный квест по достопримечательностям Москвы, целью которого является спасение Деда Мороза, Нового года и мира от Вьюги; «Новый Год на Связи» — зимняя история спасения, в которой шестиклассник, увлеченный радиотехникой, стремится помочь своему отцу-вахтовику, который не вышел в радиоэфир; «Мечты сбываются» — мелодрама про Настю, которая ждет предложения от Паши, но они по-разному видят будущее, и выигрышный лотерейный билет становится настоящим испытанием.