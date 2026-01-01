Мэрия Челябинска позвала горожан на праздничную программу в ледовый городок

Ледовый городок приглашает челябинцев на праздничные представления с 1 по 10 января.
В главном ледовом городке Челябинска на площади Революции все новогодние праздники будут проходить игровые программы и концерты. Первые мероприятия начнутся уже 1 января, сообщили в администрации областного центра.
«В 13:00 стартует игровая программа “Первая страница года”. Праздничный концерт начнется в 15:00. Через час гости городка смогут посмотреть театрализованное представление “С Новым годом или с Днем рождения!”», — пояснили URA.RU в мэрии.
Кроме того, весь день на площади Революции можно будет отправить поздравления с почты Деда Мороза. Последние мероприятия новогодней программы пройдут 10 января, с полным списком и графиком можно ознакомиться здесь.
Ледовый городок в этом году посвящен 290-летию Челябинска. В числе скульптурных композиций — узнаваемые объекты города. Это дворец спорта «Юность», железнодорожный вокзал, исторический музей. В центре традиционно расположилась ель. Также работают шесть горок — две большие с логотипами хоккейного клуба «Трактор».