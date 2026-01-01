Крушение поезда, новый мэр и день города: фотоитоги 2025 года в Курганской области

Самые яркие снимки в Курганской области в 2025 году.
Курганская область избежала страшных техногенных потрясений в ушедшем 2025 году. Случались небольшие локальные ЧП, но было и много интересных, позитивных событий. Фотокорреспондент URA.RU Екатерина Сычкова публикует десятки снимков, которые ей удалось сделать в течение года. Редакция вкратце напомнит о событиях, где ей были получены необычные кадры.
Первая половина 2025 года.
В первом блоке фотографий представлены снимки с места купания в Крещение Господне и гуляний в Масленицу. Интересные кадры сделаны во время судов — продление меры пресечения курганским сестрам Елене и Марине Камшиловым, начало суда по делу членов группировки «Локомотив» Олега Дубова и Олега Урюпина, а также приговоры бывшему врачу Курганской областной больницы Андрею Руденко и бывшим сотрудникам курганских колоний.
В марте природа напомнила о половодье, но разливы были небольшими. Богат на события был май 2025 года — празднование Дня Победы, избрание и инаугурация главы Кургана Антона Науменко. В конце мая скончался бывший первый замгубернатора регион Сергей Жданов. В июне на станции Каргаполье произошел сход 11 вагонов с железнодорожного полотна — рабочие приложили огромные усилия, чтобы восстановить движение.
Марина Камшилова в суде о продлении ей меры пресечения Разлив рек на юге Курганской области Житель Кургана в купели на Голубых озерах Обвиняемый в двойном убийстве спортсмен Олег Урюпин с конвоирами Салют в честь Дня Победы в центре Кургана Возле курганской ж/д станции Каргаполье 11 вагонов сошли с рельсов Мартовский подъем уровня воды в Тоболе у гидроузла Кургана Бывший зять первого курганского губернатора, бизнесмен Олег Дубов на суде по делу о двойном убийстве Новый мэр Кургана Антон Науменко (справа) получил удостоверение во время инаугурации Приговор курганскому врачу Андрею Руденко (на фото крайний слева) Бывший сотрудник курганской ИК-2 Хамзат Амаев на приговоре по своему делу Вешние воды в курганских деревнях Парад Победы в Кургане Первый губернатор Курганской области Олег Богомолов на прощании со своим экс-заместителем Сергеем Ждановым 150 рабочих устраняли последствия аварии, чтобды восстановить движение Залпы в цвета российского триколора в честь Победы Сжигание чучела Масленицы в ЦПКиО Кургана Елена Камшилова ждет решения о продлении ареста Все основные события праздника 9 Мая происходили на площади имени Ленина.
Вторая половина 2025 года.
Самым ярким событием второй половины года стало празднование горожанами Дня Города. В качестве приглашенного гостя на мероприятие приехал легендарный борец и политик Александр Карелин, а также для земляков дал представление музыкант Максим Фадеев.
В сентябре прошли выборы. Жители региона выбирали депутатов областной думы восьмого созыва. Фотокорреспондент побывалаа на многих избирательных участках города, в том числе и в СИЗО. В ноябре местные власти установили на постаменте вблизи аэропорта БМП-3, которую производятт на местном заводе.
Избирательный участок в СИЗО Кургана Подсчет голосов на выборах в курганскую облдуму Шоу Максима Фадеева на площади Кургана в День города Александр Карелин слушает юного борца из Кургана Горожане на праздничной площади Кургана Возле курганского аэропорта установили БМП-3 на постаменте Прославленный чемпион провел автограф-сессию для курганских мальчишек Уроженец Кургана выступил перед земляками.