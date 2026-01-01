ИИ может начать ставить диагнозы лошадям

«Кроме того, в 2025 году введена в эксплуатацию уникальная цифровая система расчета рейтинга результативности выступления лошадей рысистых пород на ипподромах. Данный алгоритм предназначен для стандартизированной оценки работоспособности лошадей и используется для организации соревнований путем подбора равных участников в заездах. Применение подобной системы помогает устранить человеческий фактор и добиться большей точности и справедливости в результатах соревнований», — рассказали в институте.