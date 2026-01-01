«Кошачий корм» и ягоды из морозилки: какая еда «взорвала» Тюмень в 2025 году

2025 год стал богат на гастрономические новинки.
Тюменцы в 2025 году шутили не над политикой и погодой, а над едой. Причем такой, что иногда было не до смеха. Редакция URA.RU собрала главные гастрономические странности, которые обсуждали в соцсетях, приносили в офисы и ели «чисто из интереса».
Малина в шоколаде — холодная и за бешеные деньги.
Малина продавалась в нескольких торговых точках.
Главным десертным мемом года стала «Малина в шоколаде» — альтернатива дубайскому шоколаду, который набил оскомину тюменцам в прошлом году. Если фисташковая каша с лапшой зашла не всем, то ягода из детства, щедро утопленная в белом и молочном шоколаде, выглядела безопаснее.
Фишка десерта — его едят ледяным. Банки хранятся в морозилках, их производители настоятельно советуют не размораживать. В Тюмени малину продавали через доставки и «Жизньмарт», а также у домашних кондитеров.
Цены стали отдельным поводом для шуток. В «Яндекс Лавке» 130 граммов стоили 699 рублей, в «Жизньмарте» — 775 за 140 граммов. Частники и вовсе просили до 2 000 рублей за 200-граммовую банку. В соцсетях шутили, что дешевле купить золото — и не без оснований.
Мороженое из «КрасногоБелого», которое захватило TikTok.
Мороженое с шариками раскупали в считанные минуты.
Второй гастрономический хит — мороженое Feelin с разноцветными шариками. Его массово рекламировали подростки, записывая видео с восторгами и миллионами просмотров.
За 79 рублей покупатель получал экскимо с ванильным пломбиром и рисовыми шариками под банановой глазурью. На вкус — неожиданно нежно, шариков много, пломбир не приторный, ничего не разваливается. Начинка, правда, доходила только до середины, но даже так десерт оказался сытным. Для многих — лучший эксперимент года за свои деньги.
Корейские снеки: красиво, странно и с запахом.
Корейские снеки пачками скупают местные подростки.
Отдельной категорией стали корейские закуски, которые тюменские подростки сделали частью своей культуры. В обычных магазинах их не купить, зато специализированные лавки предлагают все — от соевого мяса до напитков с желатиновыми шариками.
Редакция URA.RU в рамках рубрики «Проверено на себе» взяла «самый популярный набор» — и пожалела уже на первом продукте. Соевое мясо выглядело как губка, а через пару минут после вскрытия запахло сильно прожаренным мясом. Вкус расколол дегустаторов: от «очень вкусно» до «кошачий корм».
Альтернативные чипсы оказались почти классическими — со вкусом креветки и щедрой дозой глутамата. Большинству понравились, но один сотрудник сравнил ощущения с поеданием приправы от «Доширака».
Хлебные палочки в глазури не впечатлили: шоколад посредственный, вкус размытый. В 90-е, как вспомнили в редакции, соломка с пастой была вкуснее.
Лакричные конфеты неожиданно зашли. Да, липкие и странные по текстуре, но яблочный вкус оказался терпимым и не слишком химическим. А вот обещанной адской кислоты так никто и не нашел.
Напиток стал абсолютным антирекордом. Химический вкус, консистенция кефира, желатиновые шарики и полное отсутствие апельсина. Вердикт был коротким: «Натуральный сироп от кашля».
Американские кукис, которые разочаровали всех.
Печеье отказалось очень жирным.
Еще один гастрономический хайп добрался до Тюмени из США — гигантские кукис с фантазийными начинками. Мягкие, масляные, с кремами, попкорном и посыпкой. Их рекламировали соцсети, Кардашьяны и красивые коробки.
На деле все печенья оказались одинаковыми: жирное песочное тесто, сырный крем и сильный запах сливочного масла. «Орео», «Тирамису», вариант с попкорном и Party отличались только декором. Вкус — один.
Итог дегустации был почти единогласным: больше не будем. Не из-за цены, а из-за обманутых ожиданий. Вместо «десерта мечты» — школьный коржик образца 2025 года, щедро замаскированный маркетингом.
Итог.
Гастрономические приколы 2025 года в Тюмени — это не про голод, а про любопытство. Азиатская культура, соцсети и вирусные тренды формируют меню подростков и взрослых. Иногда это вкусно, иногда — странно, а иногда хочется просто чаю с печеньем. Обычным. Без шариков, глазури и сырного крема.