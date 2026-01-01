«Кошачий корм» и ягоды из морозилки: какая еда «взорвала» Тюмень в 2025 году

Тюменцы в 2025 году шутили не над политикой и погодой, а над едой. Причем такой, что иногда было не до смеха. Редакция URA.RU собрала главные гастрономические странности, которые обсуждали в соцсетях, приносили в офисы и ели «чисто из интереса».