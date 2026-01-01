Тюменцам рекомендуют отлежаться: качество воздуха в городе ухудшилось

При выходе из дома астматикам стоит надеть медицинскую маску.
В Тюмени в первый день года зафиксировано повышенное содержание мелких частиц в воздухе. Об этом сообщает мониторинговый сервис IQAir.
«Концентрация PM2.5 сейчас в 1.7 раз выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения нормы», — отмечает ресурс. Сообщается, что в ближайшее время улучшения ситуации не предвидится.
Известно, что повышенное содержание мелких частиц может быть опасно для аллергиков, астматиков, сердечников и гипертоников. Людям, у которых есть связанные диагнозы, стоит сегодня отлежаться, рекомендуют медики. Ранее URA.RU рассказало, какой погоды стоит ждать в Тюмени в новогодние каникулы.