Тюменцам рекомендуют отлежаться: качество воздуха в городе ухудшилось

Известно, что повышенное содержание мелких частиц может быть опасно для аллергиков, астматиков, сердечников и гипертоников. Людям, у которых есть связанные диагнозы, стоит сегодня отлежаться, рекомендуют медики. Ранее URA.RU рассказало, какой погоды стоит ждать в Тюмени в новогодние каникулы.