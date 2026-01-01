Ричмонд
Суд заочно арестовал экс-ведущего Евгения Киселева* и объявил его в розыск

Киселеву* меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца.

Источник: Комсомольская правда

Бывший российский журналист и телеведущий Евгений Киселев* заочно арестован судом и объявлен в международный розыск. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

По данным агентства, суд в Москве избрал Киселеву* меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции. Помимо этого, 17 октября экс-ведущий был объявлен в международный розыск, отметило издание.

Как писал сайт KP.RU, в феврале прошлого года Росфинмониторинг внес бывшего ведущего телеканала НТВ Киселева* в список экстремистов и террористов.

Ранее экс-журналист был объявлен министерством внутренних дел РФ в розыск по уголовной статье. Однако не уточнялось, что именно инкриминируется мужчине.

Напомним, Евгений Киселев* работал на телевидении с 1984 года. До 2001 года он был сотрудником НТВ, позднее работал украинским телеведущим и журналистом.

*признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов.