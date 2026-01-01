Суд заочно арестовал экс-ведущего Евгения Киселева* и объявил его в розыск

По данным агентства, суд в Москве избрал Киселеву* меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции. Помимо этого, 17 октября экс-ведущий был объявлен в международный розыск, отметило издание.