Часть пермяков осталась без воды в первый день нового года

В центре Перми часть домов, расположенных на улицах Полины Осипенко, Газеты «Звезда» и Комсмольском проспекте, утром, 1 января, осталась без водоснабжения. Причина — авария на сетях на Полины Осипенко.

«1 января около 9:00 отключено водоснабжение в части домов Свердловского района Перми (улицы Полины Осипенко, Газеты “Звезда” и Комсомольский проспект). Отключение связано с аварийной ситуацией на ул. П. Осипенко, 50», — пояснили «Новому компаньону» в ООО «Новогор-Прикамье».

Устранить аварию планируется к вечеру 1 января. Актуальную информацию можно узнать на сайте ресурсоснабжающей компании.