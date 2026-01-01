Ричмонд
Мальчик стал первым новорожденным на Ямале в 2026 году

Первым ребенком, родившимся на Ямале в 2026 году, стал мальчик. Он появился на свет 1 января в 04:10 в перинатальном центре Ноябрьска. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения ЯНАО.

Первый ребенок в 2026 году на Ямале родился в Ноябрьске (архивное фото).

«Малыш весит 3 830 граммов, его рост — 55 сантиметров. Мальчика назвали Павлом. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо», — рассказали в официальном telegram-канале окружного депздрава.

В новогоднюю ночь на Ямале появились на свет пятеро детей — три мальчика и две девочки. В Надыме на свет появилась девочка весом 3 450 граммов и ростом 52 сантиметра. Затем в Новом Уренгое родился мальчик Николай (3 210 граммов, 52 сантиметра). В департаменте отметили, что это четвертый ребенок в семье, у него есть старший брат и две сестры. Утром 1 января в Салехарде родилась девочка (3 210 граммов, 51 сантиметр), а в Яр‑Сале — мальчик (3 950 граммов, 56 сантиметров).