В Самарской области в 2025 году сильнее всего подорожали курица и рыба

По данным ЦБ РФ, в ноябре 2025 года годовая инфляция в России составила 6,6%. При этом на некоторые товары цены выросли больше. Данные об этом представил Самарастат. Пока имеются данные лишь о социально-экономическом положении Самарской области с января по октябрь 2025 года.