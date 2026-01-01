Ричмонд
В Самарской области в 2025 году сильнее всего подорожали курица и рыба

В Самарастате рассказали о росте цен на продукты в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

По данным ЦБ РФ, в ноябре 2025 года годовая инфляция в России составила 6,6%. При этом на некоторые товары цены выросли больше. Данные об этом представил Самарастат. Пока имеются данные лишь о социально-экономическом положении Самарской области с января по октябрь 2025 года.

«В октябре 2025 года куры охлажденные и мороженые подорожали на 25,3% по сравнению с октябрем 2024 года», — говорится в докладе Самарастата.

За это же время мороженая неразделанная рыба подорожала на 30,2%, молоко и молочная продукция — на 17,3%, а хлеб и хлебобулочные изделия — на 13,8%. А вот некоторые продукты за год, наоборот, подешевели: снизились цены на яйца, сахар.

Так как пока имеются данные только за октябрь 2025 года, итоговый рост в 2025 году может отличаться от этих цифр.