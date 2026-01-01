С 1 января в Челябинске изменилась работа общественного транспорта

Изменения в маршрутах с 1 января
Часть автобусов с первого дня года начала ходить по изменённым трассам. К примеру, корректировки коснулись и маршрутов № 130 и № 150 в посёлке Солнечный. Теперь они проходят через новую оборудованную остановку в Первомайском переулке, при этом при выезде из посёлка схема движения сохранилась прежней.
Маршрут № 72, связывающий ЧМК и железнодорожный вокзал, в обоих направлениях теперь следует по улице Завалишина вместо Октябрьской. Это улучшило подъезд к автостанции «Восточные ворота» и сделало проще пересадки на межмуниципальные маршруты. Остальные участки движения остались прежними.
С 3 января — новые автобусные маршруты
В региональном центре запустят два новых автобусных маршрута. Новый маршрут № 216 соединит город с жилым комплексом «Голос L-Town» — автобус будет следовать через посёлки Терема и Градский прииск. А автобус № 37 свяжет «Квартал у озера» со станцией Межозёрная и будет проходить по улицам Конструктора Духова, Мехколонна-7, Герасимова и Зальцмана.
Что изменится в действующих маршрутах
Работа ряда уже существующих маршрутов изменится тоже с 3 января. Маршрут № 132 перестанет заезжать в посёлок Челябэнерго, пассажирам предлагают пользоваться автобусами № 10к или № 26. Автобус № 142 продлят до посёлка Северный.
Автобус № 10к продлят до Агроуниверситета, при этом отменят заезд к ТРК «Родник». По будням на линию намерены выставлять больше автобусов, что позволит сохранить привычный интервал движения в часы пик.
Автобус № 22а с января переименуют в маршрут № 22, он станет ходить от улицы Генерала Брусилова до ЧКПЗ. Автобусов на этом направлении тоже станет больше, что должно сократить время ожидания на остановках.
Маршрут № 203 начнёт следовать до автовокзала «Центральный» — жителям станет удобнее добираться до областного инфекционного центра в Малой Сосновке.