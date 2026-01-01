Катки Челябинска будут работать все новогодние праздники. График

Первых любителей покататься на коньках в парках Челябинска ждут с середины дня 1 января.
Муниципальные катки в Челябинске ждут посетителей в длинные новогодние выходные. График работы опубликовала мэрия областного центра.
Городской сад имени Пушкина. 1 января — 14:00−21:45; 2−11 января — 10:00−21:45.Детский парк имени Терешковой. 1 января — 14:00−22:00; 2−3 января — 12:00−23:00; 4−8 января — 12:00−22:00; 9−10 января — 12:00−23:00; 11 января — 12:00−22:00Парк имени Гагарина. С 1 по 12 января (включительно): 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00.
Кроме того, с первого дня наступившего года праздничные массовые мероприятия начнутся в ледовом городке на площади Революции. График их проведения рассчитан по 10 января.