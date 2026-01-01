Суд заочно арестовал бывшего российского журналиста Киселева

Московский суд заочно арестовал бывшего российского журналиста и телеведущего Евгения Киселева*, передает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
В них говорится, что Киселев должен быть арестован на два месяца с момента задержания на российской территории или экстрадиции. Также 17 октября 2025 года он был объявлен в международный розыск.
Напомним, Киселев был включен в реестр иностранных агентов в апреле 2022 года. В 2024 году Росфинмониторинг также внес его в перечень террористов и экстремистов.
Известно, что Киселев уехал на Украину. Сообщалось, что в России у него остались долги.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента и внесенное в перечень террористов и экстремистов.