Сотрудники ГАИ в Магнитогорске исполнили новогоднюю мечту ребёнка

Полицейские с энтузиазмом откликнулись на просьбу и организовали для семьи настоящий праздник. В назначенный день во двор дома заехал патрульный автомобиль — это стало приятным сюрпризом для братьев Марселя, Ильяса и Альбина. Мальчишек встретили помощник командира отдельного батальона ДПС капитан полиции Виктор Котов — он провёл для ребят увлекательную экскурсию, подробно рассказал об устройстве и бортовых системах патрульной машины, позволил мальчикам посидеть за рулём и почувствовать себя настоящими полицейскими.