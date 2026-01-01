Сотрудники ГАИ в Магнитогорске исполнили новогоднюю мечту ребёнка

В преддверии Нового года Госавтоинспекция Магнитогорска присоединилась к ежегодной профилактической акции «Полицейский Дед Мороз». Благодаря этой инициативе сбылась заветная мечта маленького Ильяса из многодетной семьи Мардановых. Об этом сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.
Алина Марданова, мама троих мальчиков, обратилась к сотрудникам ГАИ с необычной просьбой. Её средний сын Ильяс давно мечтал рассмотреть патрульный автомобиль, посидеть в салоне служебной машины и лично пообщаться с дорожным полицейским.
Полицейские с энтузиазмом откликнулись на просьбу и организовали для семьи настоящий праздник. В назначенный день во двор дома заехал патрульный автомобиль — это стало приятным сюрпризом для братьев Марселя, Ильяса и Альбина. Мальчишек встретили помощник командира отдельного батальона ДПС капитан полиции Виктор Котов — он провёл для ребят увлекательную экскурсию, подробно рассказал об устройстве и бортовых системах патрульной машины, позволил мальчикам посидеть за рулём и почувствовать себя настоящими полицейскими.
А инспектор по пропаганде БДД младший лейтенант полиции Дарья Бирюкова напомнила детям и родителям о важности соблюдения правил дорожного движения в праздничный период.
По традиции в рамках акции полицейские вручили ребятам сладкие наборы, развивающие игры и канцелярские принадлежности. Радостные дети и их родители искренне поблагодарили сотрудников полиции за исполненную мечту и созданную праздничную атмосферу.