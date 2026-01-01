Ричмонд
В Петербурге подорожал проезд в автобусах и метро

Новые тарифы на проезд в общественном транспорте официально вступили в силу 1 января 2026 года. Они повысились на 10%.

Источник: Коммерсантъ

Цена одной поездки по «гостевому» тарифу в метрополитене увеличилась с 86 до 95 рублей, в наземном транспорте — до 88 рублей. К тому же с начала года вводится единый тариф и для пригородных электропоездов — 65 рублей. При оплате «Подорожником» стоимость поездки в метро и наземном транспорте составит 65 рублей.

Власти Петербурга оставили прежней стоимость проездных билетов для учащихся и студентов. Именной льготный билет стал дороже и теперь обойдется в 839 рублей. Недополученные доходы перевозчикам компенсирует бюджет города.