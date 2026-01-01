Сотни единиц спецтехники вывели на свердловские трассы в новогоднюю ночь

О заснеженных и неочищенных дорогах жители могут сообщить в дежурно‑диспетчерские службы. По вопросам содержания федеральных трасс (Пермского, Тюменского, Челябинского, Курганского трактов) необходимо обращаться в ФКУ «Уралуправтодор» по телефону 8‑800‑200‑63‑06. Информацию по региональным дорогам принимает дорожная диспетчерская служба управления автодорог Свердловской области по номеру +7 (343) 261‑79‑83. По вопросам очистки улиц Екатеринбурга нужно звонить в ЕДДС города: +7 (343) 304‑12‑04, +7 (343) 304‑12‑08.