Сотни единиц спецтехники вывели на свердловские трассы в новогоднюю ночь

За минувшие сутки на трассах работали 139 комбинированных дорожных машин (архивное фото).
В преддверии Нового года и в новогоднюю ночь на трассах Свердловской области работали почти 200 единиц специализированной техники. Об этом сообщили в региональном управлении автомобильных дорог.
«За минувшие сутки на региональных трассах работали 139 комбинированных дорожных машин, 24 автогрейдера, 17 автомобилей с отвалом и 19 единиц прочей техники. Для ликвидации зимней скользкости дорожники израсходовали почти две тысячи кубометров пескосоляной смеси», — отметили в ведомстве. Там добавили, что техника продолжит дежурить в круглосуточном режиме до стабилизации обстановки.
О заснеженных и неочищенных дорогах жители могут сообщить в дежурно‑диспетчерские службы. По вопросам содержания федеральных трасс (Пермского, Тюменского, Челябинского, Курганского трактов) необходимо обращаться в ФКУ «Уралуправтодор» по телефону 8‑800‑200‑63‑06. Информацию по региональным дорогам принимает дорожная диспетчерская служба управления автодорог Свердловской области по номеру +7 (343) 261‑79‑83. По вопросам очистки улиц Екатеринбурга нужно звонить в ЕДДС города: +7 (343) 304‑12‑04, +7 (343) 304‑12‑08.