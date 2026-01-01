ЕАЭС выступает за ответственное развитие искусственного интеллекта

В 2026 году председательство в органах Союза переходит к Казахстану, и Касым-Жомарт Токаев отметил тему развития искусственного интеллекта как одну из приоритетных направлений при реализации Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года «Евразийского экономического пути».