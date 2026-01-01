ЕАЭС выступает за ответственное развитие искусственного интеллекта

ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Принять Совместное заявление об ответственном развитии ИИ в рамках ЕАЭС предложил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к главам государств — членов Союза.
Документ может быть подписан на полях Евразийского экономического форума уже в этом году в Астане. По словам Токаева, это определит новый вектор сотрудничества в сфере цифровой трансформации экономик стран ЕАЭС.
В 2026 году председательство в органах Союза переходит к Казахстану, и Касым-Жомарт Токаев отметил тему развития искусственного интеллекта как одну из приоритетных направлений при реализации Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года «Евразийского экономического пути».
Как он отметил со ссылкой на данные аналитиков, глобальные инвестиции в развитие ИИ уже превысили $1 трлн, а вклад искусственного интеллекта в мировую экономику в обозримом будущем сможет перерасти отметку в $10 трлн.
«Казахстан открыт к обмену знаниями и опытом с партнерами по ЕАЭС в сфере искусственного интеллекта, цифрового регулирования и трансформации экономики. Совместными усилиями мы сможем эффективнее адаптироваться к новым технологическим реалиям», — отметил Касым-Жомарт Токаев.
В число приоритетных направлений развития также вошло создание «бесшовной» логистики при помощи внедрения интеллектуальных систем и использования больших данных — тоже не без участия ИИ.
Токаев предложил создать создать странами Союза интегрированную систему управления грузопотоками на базе искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что в стране уже запущен пилотный проект Smart Cargo, который открыт и для систем партнеров государств ЕАЭС.