21 пьяного водителя поймали в Башкирии за 31 декабря и новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь сотрудники Госавтоинспекции Башкирии активно патрулировали дороги республики. Как рассказал глава ведомства Владимир Севастьянов, за прошедшие сутки инспекторы выявили более 800 нарушений правил дорожного движения.
Среди зафиксированных нарушений — 21 случай управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Один из таких водителей, ранее привлекавшийся за аналогичное правонарушение, привлечен к уголовной ответственности. Также зафиксированы 34 факта нарушения правил перевозки детей и шесть случаев непредоставления преимущества пешеходам на переходе.
Севастьянов напомнил, что сообщить о грубых нарушениях ПДД можно по телефону горячей линии МВД Башкирии 8 (347) 279−32−92 или в телеграм-боте @GIBDDRB_02bot.
Глава ГАИ Башкирии поздравил жителей республики с наступившим 2026 годом и призвал не забывать о необходимости соблюдения правил дорожного движения для обеспечения безопасности на дорогах.
— Пусть ваши дороги всегда будут открыты! — пожелал Владимир Севастьянов.
