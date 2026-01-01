Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

21 пьяного водителя поймали в Башкирии за 31 декабря и новогоднюю ночь

В Башкирии за сутки задержали 21 пьяного водителя.

Источник: Комсомольская правда

В новогоднюю ночь сотрудники Госавтоинспекции Башкирии активно патрулировали дороги республики. Как рассказал глава ведомства Владимир Севастьянов, за прошедшие сутки инспекторы выявили более 800 нарушений правил дорожного движения.

Среди зафиксированных нарушений — 21 случай управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Один из таких водителей, ранее привлекавшийся за аналогичное правонарушение, привлечен к уголовной ответственности. Также зафиксированы 34 факта нарушения правил перевозки детей и шесть случаев непредоставления преимущества пешеходам на переходе.

Севастьянов напомнил, что сообщить о грубых нарушениях ПДД можно по телефону горячей линии МВД Башкирии 8 (347) 279−32−92 или в телеграм-боте @GIBDDRB_02bot.

Глава ГАИ Башкирии поздравил жителей республики с наступившим 2026 годом и призвал не забывать о необходимости соблюдения правил дорожного движения для обеспечения безопасности на дорогах.

— Пусть ваши дороги всегда будут открыты! — пожелал Владимир Севастьянов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.