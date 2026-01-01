Администрация Красноярска усилила контроль над вывозом мусора

Администрация Свердловского района Красноярска усилила контроль над вывозом бытового мусора. Сегодня, 1 января, руководитель администрации Лилия Назмутдинова выехала с проверкой на улицу 60 лет Октября, 85, чтобы узнать, как там обстоят дела.
Ранее жители дома жаловались в социальных сетях, что баки не опустошают вовремя. После жалоб ситуацию взяли на особый контроль, ежедневно мониторя ситуацию. Также власти поддерживают связь с управляющей компанией. Объезд района продолжится во время каникул. И ждут обратной связи от жителей.
Между тем вывоз ТБО оставляет желать лучшего во всем городе. Мусорные контейнеры переполнены.