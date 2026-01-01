Ричмонд
Новогодняя ночь в Омской области прошла без ЧП

За сутки скорая помощь выехала более тысячи раз, большинство вызовов — на бытовые и травматические случаи.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Новогодняя ночь в Омской области прошла спокойно: серьезных происшествий зафиксировано не было. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

На дежурстве в праздничные сутки находились 86 бригад скорой медицинской помощи. За 24 часа они совершили 1054 выезда, 375 пациентов потребовалась госпитализация.

Наибольшее количество вызовов — 184 — было связано с травмами, из них 28 — детские. В стационары направлены 127 человек, включая 22 ребёнка.

Скорая также 10 раз выезжала на дорожно-транспортные происшествия. В ДТП пострадали 13 человек, в том числе четверо детей. Пятеро пострадавших, среди которых двое несовершеннолетних, госпитализированы. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Отдельные случаи связаны с неосторожным обращением с пиротехникой: двое взрослых получили травмы глаз и доставлены в офтальмологическую больницу. Также за сутки трое взрослых госпитализированы с признаками переохлаждения, еще восемь человек — с тяжелыми алкогольными отравлениями.

Особое внимание медики уделили массовым новогодним гуляниям: бригада дежурила в районе «Пешеходного Любанского». Однако за медицинской помощью там никто не обращался — смена прошла спокойно.

