Новогодняя ночь в Омской области прошла без ЧП

Отдельные случаи связаны с неосторожным обращением с пиротехникой: двое взрослых получили травмы глаз и доставлены в офтальмологическую больницу. Также за сутки трое взрослых госпитализированы с признаками переохлаждения, еще восемь человек — с тяжелыми алкогольными отравлениями.