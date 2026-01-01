Ричмонд
В новогоднюю ночь в Свердловской области родились 11 малышей

На Среднем Урале в ночь на 1 января появились на свет пять мальчиков и шесть девочек.

Источник: Комсомольская правда

За первые шесть часов нового 2026 года в Екатеринбурге и Свердловской области появились на свет пять мальчиков и шесть девочек. Первый малыш в этом году родился в 0:10 в Горбольнице № 40 Екатеринбурга, мальчик стал третьим ребенком в семье.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поздравил уральские семьи с пополнением, и отметил, что в 2025 году 6 170 жительниц региона стали мамами в третий раз, 969 — в пятый раз, в 351 семье появился шестой малыш, 126 женщин стали мамами в седьмой раз, 63 — в восьмой, 19 — в девятый, 24 — в десятый и более.

— Желаю каждой уральской семье и нашим совсем юным свердловчанам здоровья и всего самого доброго! — написал Денис Паслер.