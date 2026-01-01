Первая отмена года: из аэропорта Омска не вылетел самолёт в Казахстан

По данным с онлайн-табло омского аэропорта имени Карбышева, шесть из семи запланированных на сегодня, 1 января, рейсов из Омска запланированы к вылету.
Единственный самолёт, который не полетел и не полетит сегодня — рейс IQ516 авиакомпании Qazaq Air в Астану. Вылет был запланирован на 19:10. При этом другой рейс этой же авиакомпании под номером IQ522 покинул Омск согласно расписанию, в 11:30 утра. Добавим, что запланированный к вылету самолёт рейса 516 вообще в Омск не прилетел. Это может быть связано, например, с низкой загрузкой борта.
Утром 1 января лишь один рейс вылетел с задержкой: борт DP6522 авиакомпании «Победа» отправился в Шереметьево в 8:36, хотя вылет планировался на 7:05. Кстати, это тот самый самолёт, воспользоваться которым можно было всего за 1 рубль.