Первая отмена года: из аэропорта Омска не вылетел самолёт в Казахстан

Единственный самолёт, который не полетел и не полетит сегодня — рейс IQ516 авиакомпании Qazaq Air в Астану. Вылет был запланирован на 19:10. При этом другой рейс этой же авиакомпании под номером IQ522 покинул Омск согласно расписанию, в 11:30 утра. Добавим, что запланированный к вылету самолёт рейса 516 вообще в Омск не прилетел. Это может быть связано, например, с низкой загрузкой борта.