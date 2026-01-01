Ричмонд
В Ростове нарушили запрет на использование пиротехники в новогоднюю ночь

В Ростове и в области жители запускали салюты в Новый год.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области, а также в донской столице, в ночь с 31 декабря на 1 января некоторые жители проигнорировали официальный запрет на использование пиротехнических изделий.

Так, к примеру, после боя курантов запускали фейерверки на Западном и Северном. Правда, ростовчане отметили, что в этом году фейерверков и салютов было намного меньше, чем раньше. Также запрет нарушили жители Таганрога. Об этом рассказала в своем официальном телеграм-канале глава города Светлана Камбулова.

— Новогодняя ночь в нашем городе прошла спокойно — серьезных происшествий не зафиксировано. Вместе с тем были отмечены отдельные нарушения: в ряде районов горожане проигнорировали запрет на запуск фейерверков. Напоминаю: использование пиротехники запрещено и может повлечь административную ответственность, — сказала Светлана Камбулова.

