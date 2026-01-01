Матвиенко рассказала о социальных законах, вступивших в силу с 1 января

«Я бы хотела… сказать о тех законах, которые направлены на усиление социальной защиты многодетных семей. Мы внесли изменения в Налоговый кодекс, с 1 января теперь не будет платить налоги с выплат сотрудник в связи с рождением ребенка — до миллиона рублей. Раньше это было всего лишь 50 тысяч», — сказала политик в эфире телеканала «Россия 1».