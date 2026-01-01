Матвиенко рассказала о социальных законах, вступивших в силу с 1 января

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Законы, направленные на социальную защиту семей с детьми, вступают в силу с 1 января: это налоговые льготы и меры поддержки женщин, получивших звание «Мать-героиня», сообщила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко.
«Я бы хотела… сказать о тех законах, которые направлены на усиление социальной защиты многодетных семей. Мы внесли изменения в Налоговый кодекс, с 1 января теперь не будет платить налоги с выплат сотрудник в связи с рождением ребенка — до миллиона рублей. Раньше это было всего лишь 50 тысяч», — сказала политик в эфире телеканала «Россия 1».
По ее словам, в соответствии с новыми законами была изменена методика расчета страхового стажа родителям многодетных семей.
«Одному из родителей существенно будут увеличены пенсии, потому что это важно, воспитание детей — это тоже большой труд», — отметила спикер Совфеда.
Матвиенко добавила, что женщины, получившие звание «Мать-героиня», с 1 января будут получать большой пакет социальных мер поддержки.
«За их такой очень важный и личный, государственный, я бы сказала, труд, будут получать широкий пакет поддержки, приравненный к Героям Труда», — отметила сенатор.
Ранее российский парламент принял пакет законов, предоставляющих социальные гарантии женщинам, имеющим звание «Мать-героиня», за рождение и воспитание более десяти детей. Так, матери-героини будут иметь льготы, аналогичные тем, которые предоставляются за звание Героя РФ и Героя Труда РФ.