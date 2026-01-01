Связь подорожает с января: волгоградцев ждет новый рост тарифов

С начала 2026 года расходы на связь у жителей Волгоградской области снова вырастут.
Мобильные операторы и интернет-провайдеры уже начали рассылать уведомления о повышении тарифов, предупреждая клиентов заранее. В среднем услуги подорожают на 5−10%, что заметно мягче, чем год назад, когда рост доходил до 17%. Изменения коснутся мобильной связи, домашнего интернета, телефонных линий и платного телевидения.
Особенно это почувствуют те, кто пользуется комплексными тарифами, где собрано сразу несколько услуг. По данным статистики, связь дорожала и в течение 2025 года, и этот процесс операторы связывают с ростом собственных затрат.
Компании тратят больше на электроэнергию, оборудование, обслуживание сетей и персонал, а доступ к технологиям стал сложнее. Пользователи уже отмечают, что платежи за проводной интернет могут увеличиться на 50−70 рублей в месяц.
Для волгоградцев это означает, что даже без резкого скачка цен семейные расходы в начале года станут выше, а выбор более выгодного тарифа снова окажется актуальным.
