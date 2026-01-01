Быстрее, надежнее и с ветерком: какие транспортные мечты сбылись у волгоградцев в 2025 году

Летом стартовал ремонт еще одного крупного дорожного объекта — путепровода на Тулака, который находится на границе Ворошиловского и Советского районов. Работами было охвачено два мостовых сооружения, проходящих через ж/д пути. Стахановскими темпами, всего за четыре месяца, специалисты заменили 128 опорных элементов, укрепили балки и откосы, обустроили двухслойное асфальтовое покрытие и заменили ограждения. На финальном этапе была нанесена разметка. Шесть полос обновленного объекта в полную мощность были запущены уже в конце ноября 2025 года.