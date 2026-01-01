В новогоднюю ночь в Красноярске произошло несколько пожаров. Это, пожалуй, единственная неприятность, которую зафиксировали операторы единой дежурно-диспетчерской службы. Они провели эту ночь на рабочем месте.
— В их лице хочу поблагодарить всех, кто обеспечивал безопасность и комфорт красноярцев. Это и сотрудники полиции, и МЧС, и коммунальных служб, и наши медики, и многие другие, — написал в своих соцсетях глава города Сергей Верещагин.
Полиция, коммунальщики и медики пока еще не подвели итоги новогодней ночи. Хочется надеяться, что их работа прошла в штатном режиме.
Кстати, на городских елках побывало в этот раз почти 9,5 тысяч человек.