В новогоднюю ночь в Красноярске произошло несколько пожаров

Операторы единой дежурно-диспетчерской службы Красноярска ночь провели на рабочем месте.

Источник: Комсомольская правда

В новогоднюю ночь в Красноярске произошло несколько пожаров. Это, пожалуй, единственная неприятность, которую зафиксировали операторы единой дежурно-диспетчерской службы. Они провели эту ночь на рабочем месте.

— В их лице хочу поблагодарить всех, кто обеспечивал безопасность и комфорт красноярцев. Это и сотрудники полиции, и МЧС, и коммунальных служб, и наши медики, и многие другие, — написал в своих соцсетях глава города Сергей Верещагин.

Полиция, коммунальщики и медики пока еще не подвели итоги новогодней ночи. Хочется надеяться, что их работа прошла в штатном режиме.

Кстати, на городских елках побывало в этот раз почти 9,5 тысяч человек.