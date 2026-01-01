В новогоднюю ночь в Красноярске произошло несколько пожаров

— В их лице хочу поблагодарить всех, кто обеспечивал безопасность и комфорт красноярцев. Это и сотрудники полиции, и МЧС, и коммунальных служб, и наши медики, и многие другие, — написал в своих соцсетях глава города Сергей Верещагин.