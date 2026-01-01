Ричмонд
В Татарстане проезд в общественном транспорте подорожал до 46 рублей

С 1 января в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске стоимость одной поездки в общественном транспорте составляет 46 рублей.

Источник: Коммерсантъ

При оплате билетами длительного пользования стоимость поездки составит 36 рублей. В Мензелинске, Нурлате, Лениногорске, Заинске и Актаныше проезд стоит 33 рубля. Стоимость одного километра в пригородном сообщении в Зеленодольском и Нижнекамском районах — 3,68 рубля.

На увеличение тарифов повлияли рост цен на топливо на 10,4%, на электроэнергию — на 14,3%, на материалы и запчасти — на 11,7%. Также учтено повышение минимального размера оплаты труда на 20,7%.

Все меры социальной поддержки для льготников сохраняются в полном объеме.

В января 2025 года стоимость проезда в Казани выросла до 45 рублей наличными и 43 рублей при безналичной оплате. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске тариф составлял 40 рублей.