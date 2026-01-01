Ричмонд
Смотрим яркие фото с первого спортивного события Хабаровска в 2026 году — Забега обещаний

Забег обещаний обычно проводится в первый день Нового года, и дистанция, как правило, равна значению в календаре.

91

На этот раз, пока большая часть горожан в Хабаровске завтракала вчерашним оливье, спортсмены вышли на зимний морозец, чтобы пробежать 2026 метров — от Универсального краевого спортивного комплекса до памятника маршалу Василевскому и обратно.

У каждого бегуна — табличка с обещанием, что он хочет сделать в новом году. Кто-то просто порадоваться жизни, кто-то добежать дистанцию (уровень подготовки у всех разный), а кто-то (как, например, министр спорта Хабаровского края) пообещал победы всем жителям региона. На старт в этот раз вышли более 700 желающих пробежаться в новом году. По мнению большинства, это отличный старт календарного отрезка, тем более 2026-й объявлен Годом спорта в Хабаровском крае.