Более 20 человек погибли из-за удара ВСУ по кафе в Херсонской области

В Ленинградской области вечером 31 декабря спасли 45-летнего мужчину и его 16-летнего сына — они рассказали, как провели ночь с 30 на 31 декабря в лесу после того, как сбились с пути. По их словам, во время прогулки с собаками они зашли в чащу, пытаясь уйти от волков, и в итоге потеряли ориентиры. Ночевать пришлось у поваленного дерева вместе с животными.