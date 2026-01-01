В новогоднюю ночь в Нижегородской области родились 11 детей

«Рождение ребенка — это всегда чудо, а новогоднее чудо — особенно трогательно и символично. Наши акушеры-гинекологи, неонатологи и весь средний медицинский персонал работали в эту праздничную ночь с полной самоотдачей, обеспечивая безопасность и комфорт для мам и малышей», — сказала она.