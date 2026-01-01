В новогоднюю ночь в Нижегородской области родились 11 детей

Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, первым ребенком, родившемся в регионе в новогоднюю ночь, стал мальчик. Малыша приняли акушеры областного перинатального центра больницы № 40 в 01.11.
Со словами поздравления к семьям обратилась министр здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова.
«Поздравляю всех мам и пап новорожденных детей с этим новогодним чудом! Пусть каждый день родительства приносит вам много радости, а малыши растут здоровыми и счастливыми!» — пожелала министр.
Галина Михайлова отметила, что мамы и новорожденные проведут первые дни нового года под круглосуточным наблюдением медицинских специалистов.
«Забота о здоровье будущих мам и их малышей — один из ключевых задач национального проекта “Семья” и деятельности всей системы регионального здравоохранения. Медицинские работники оказывают женщинам квалифицированную помощь, уделяя особое внимание профилактике врожденных патологий и обеспечению комфортных условий родовспоможения. Многие специалисты встретили праздник на дежурстве, чтобы помочь появиться на свет юным нижегородцам», — подчеркнули в министерстве.
Главный внештатный специалист акушер-гинеколог министерства здравоохранения Нижегородской области Ольга Мануйленко отметила высокий уровень подготовки медицинских команд.
«Рождение ребенка — это всегда чудо, а новогоднее чудо — особенно трогательно и символично. Наши акушеры-гинекологи, неонатологи и весь средний медицинский персонал работали в эту праздничную ночь с полной самоотдачей, обеспечивая безопасность и комфорт для мам и малышей», — сказала она.
Напомним, работа по охране материнства и детства — важная составляющая нового национального проекта «Семья». Он действует в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Новый нацпроект является преемником действовавших ранее нацпроектов «Демография» и «Культура». Он включает в себя семь федеральных проектов: «Поддержка семьи», «Семейные ценности», «Культура для семьи», «Пушкинская карта», «Старшее поколение», «Охрана материнства и детства», «Многодетная семья».