Сбербанк ввёл новую комиссию с 1 января: кого коснётся

Для молодежи и подростков от 14 до 21 года действуют более мягкие условия — всего 40 рублей в месяц, сообщает ИА DEITA.RU.
При этом, если у клиента одновременно открыто несколько таких счетов, списание платы происходит только один раз, а не за каждый отдельный счет. Комиссия не будет взиматься, если по счету или картам клиента совершается трата свыше 5 тысяч рублей в месяц, а также тем, у кого есть постоянные поступления — например, зарплата или пенсия. В этом случае обслуживание остается бесплатным.
Важно понимать, что банковская карта сама по себе не хранит деньги. Она служит ключом к доступу к счету, с которого списываются средства при оплате покупок, переводах или иных операциях. Одна платежная карта может привязываться к нескольким счетам, а, напротив, существует возможность иметь счет без карты.
Многие клиенты банка даже не подозревают о наличии у них таких «подвешенных» счетов. Они могли появиться несколько лет назад — при смене карт, переводе средств, оформлении дополнительных продуктов или при отказе от старых тарифов.
До недавних пор такие счета функционировали без начисления комиссии и без уведомлений, что делало их практически незаметными. Но после введения новых правил ситуация кардинально меняется: эти счета продолжают быть активными и, следовательно, требуют оплаты, что может привести к неожиданным списаниям уже в январе 2026 года.
Финансист Игорь Торхов советует заранее подготовиться, чтобы избежать нежелательных затрат. Он рекомендует проверить все платежные счета через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» в разделе «Кошелек». Там необходимо убедиться, что на все счета привязаны карты, и при наличии пустых счетов рассмотреть их закрытие или активное использование.
Если счет не используется, его можно либо активизировать для получения бесплатного обслуживания, либо оформить к нему виртуальную или даже физическую карту, чтобы сделать его «текущим». В крайнем случае, рекомендуется полностью закрыть ненужный счет.