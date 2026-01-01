Ричмонд
Беспрозванных рассказал, сколько детей родилось в Калининградской области в новогоднюю ночь

Пополнение произошло в многодетной семье.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области в новогоднюю ночь на свет появились четыре девочки и один мальчик. Об этом в четверг, 1 января, сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале.

«Первой родилась девочка в четвёртом роддоме, — отметил глава области. — А богатырь весом 4 010 г. — в Региональном перинатальном центре. Для двух семей — это первенцы, для одной — четвёртый ребёнок, а для двух других — вторые детки. Мамами стали жительницы Калининграда и Гурьевского округа. Поздравляю счастливых родителей! Семья — самое ценное, что есть у нас!».

