Беспрозванных рассказал, сколько детей родилось в Калининградской области в новогоднюю ночь

«Первой родилась девочка в четвёртом роддоме, — отметил глава области. — А богатырь весом 4 010 г. — в Региональном перинатальном центре. Для двух семей — это первенцы, для одной — четвёртый ребёнок, а для двух других — вторые детки. Мамами стали жительницы Калининграда и Гурьевского округа. Поздравляю счастливых родителей! Семья — самое ценное, что есть у нас!».