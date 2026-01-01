Ричмонд
С 1 января поездки на пригородных поездах по Новосибирску стоят 50 рублей

Единый городской тариф действует на все беспересадочные маршруты в пределах городской черты.

Источник: Комсомольская правда

С сегодняшнего дня, 1 января 2026 года, в Новосибирске введён единый тариф на проезд в пригородных поездах. Любая поездка в границах города теперь стоит 50 рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Экспресс-пригород».

Тариф действует на беспересадочные маршруты до остановок, находящихся в городской черте. К ним относятся, например, Ипподромская, Береговая, Инская, Иня-Восточная и другие.

Важно, что тариф распространяется и на прямые рейсы, проходящие через станцию Новосибирск-Главный. Например, поездка от Сеятеля до Гагаринской через вокзал также обойдётся в 50 рублей.

При этом для пассажиров сохраняются все действующие льготы в пригородном сообщении.