С 1 января поездки на пригородных поездах по Новосибирску стоят 50 рублей

С сегодняшнего дня, 1 января 2026 года, в Новосибирске введён единый тариф на проезд в пригородных поездах. Любая поездка в границах города теперь стоит 50 рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Экспресс-пригород».
Тариф действует на беспересадочные маршруты до остановок, находящихся в городской черте. К ним относятся, например, Ипподромская, Береговая, Инская, Иня-Восточная и другие.
Важно, что тариф распространяется и на прямые рейсы, проходящие через станцию Новосибирск-Главный. Например, поездка от Сеятеля до Гагаринской через вокзал также обойдётся в 50 рублей.
При этом для пассажиров сохраняются все действующие льготы в пригородном сообщении.