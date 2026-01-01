12 детей появились на свет в Приангарье в новогоднюю ночь

IrkutskMedia, 1 января. 12 малышей родилось в Иркутской области в праздничную новогодняя ночь с 31 декабря 2025 года на 1 января 2026 года. Все роды прошли успешно, состояние матерей и новорожденных удовлетворительное.
Как сообщает пресс-служба правительства Приангарья, на свет появились восемь мальчиков и четыре девочки.
«Рождение нового человека — это всегда чудо, а рождение в новогоднюю ночь — это двойное счастье для семей и особая ответственность для медработников. Хочу от всей души поздравить родителей с этим замечательным событием и пожелать их детям здоровья, счастливой судьбы и светлого будущего в нашем сибирском крае. Выражаю огромную благодарность врачам-акушерам, неонатологам, педиатрам, акушеркам и медицинским работникам, которые в праздничную ночь были на своем посту и делали все необходимое для благополучия мам и малышей», — отметил и. о. минздравоохранения области Андрей Модестов.
Больше всего детей родилось в перинатальном центре Иркутской ордена «Знак почета» областной клинической больницы. В 2026-м году с полуночи до десяти часов утра там приняли трех девочек и двух мальчиков. 31-го декабря 2025-го года на свет появилось еще 12 малышей: по шесть мальчиков и девочек.
В Иркутском городском перинатальном центре им. Малиновского родились три мальчика и одна девочка. По одному мальчику — в Тулунской и Ангарской городских больницах, и в перинатальном центре Братска.
Напомним, в Иркутске в канун Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября, 22 многодетным женщинам из разных городов и районов Приангарья вручили Почётные знаки «Материнская слава». Торжественную церемонию провёл губернатор Игорь Кобзев, подчеркнув значимость материнского труда и семейных ценностей.