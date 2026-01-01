12 детей появились на свет в Приангарье в новогоднюю ночь

«Рождение нового человека — это всегда чудо, а рождение в новогоднюю ночь — это двойное счастье для семей и особая ответственность для медработников. Хочу от всей души поздравить родителей с этим замечательным событием и пожелать их детям здоровья, счастливой судьбы и светлого будущего в нашем сибирском крае. Выражаю огромную благодарность врачам-акушерам, неонатологам, педиатрам, акушеркам и медицинским работникам, которые в праздничную ночь были на своем посту и делали все необходимое для благополучия мам и малышей», — отметил и. о. минздравоохранения области Андрей Модестов.