Гипермаркет и 12-этажное офисное здание построят на месте бывшей фабрики «Сукно» у метро в центре Минска

В выкупившей площади (а это территория на стыке улицы Клары Цеткин и проспекта Дзержинского в 5,3 гектара, на которой ранее располагались 19 строений) бывшей фабрики компании «Материк-Инвест» говорят, что все это составляющие нового торгово-административного комплекса, запланированного к возведению на данной площадке. Также в проекте комплексное благоустройство, создание пешеходных связей, зоны отдыха, озеленение.