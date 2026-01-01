Гипермаркет и 12-этажное офисное здание построят на месте бывшей фабрики «Сукно» у метро в центре Минска

Гипермаркет товаров для дома, 12-этажное офисное здание и многоуровневую гараж-стоянку почти на 700 машино-мест построят на месте бывшей фабрики «Сукно» у станции минского метро «Площадь Франтишка Богушевича». Об этом пишет агентство «Минск-Новости».
В выкупившей площади (а это территория на стыке улицы Клары Цеткин и проспекта Дзержинского в 5,3 гектара, на которой ранее располагались 19 строений) бывшей фабрики компании «Материк-Инвест» говорят, что все это составляющие нового торгово-административного комплекса, запланированного к возведению на данной площадке. Также в проекте комплексное благоустройство, создание пешеходных связей, зоны отдыха, озеленение.
К слову, непростые и условия строительства крупных объектов. Под землей метро (потому сваи не забивают, а аккуратно бурят с помощью снека и заполняются бетоном — без вибраций и шума), рядом — железная дорога, перепады высоты рельефа — 6 — 8 метров.
«Некогда здесь даже проходило русло реки Немиги, которую заключили в коллектор в начале 1920-х, в том числе и на данной территории», — добавляют в агентстве.
Объект должны возвести за 46 месяцев, но уже идет работа над мероприятиями, чтобы этот срок сократить.
