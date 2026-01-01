Пассажиры рейса Москва-Уфа встретили Новый год в аэропорту

Почти полсуток пришлось ждать уфимцам возвращения домой из Москвы, хотя они планировали встретить Новый 2026 год в кругу родных и близких. Но пришлось слушать новогоднее обращение президента России Владимира Путина и бой курантов в аэропорту «Шереметьево». Вылет рейса в столицу Башкирии задерживали несколько раз из-за атак беспилотников на Москву.