Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пассажиры рейса Москва-Уфа встретили Новый год в аэропорту

Несмотря на 12-часовую задержку, настроение у людей было праздничное.

Источник: Башинформ

Почти полсуток пришлось ждать уфимцам возвращения домой из Москвы, хотя они планировали встретить Новый 2026 год в кругу родных и близких. Но пришлось слушать новогоднее обращение президента России Владимира Путина и бой курантов в аэропорту «Шереметьево». Вылет рейса в столицу Башкирии задерживали несколько раз из-за атак беспилотников на Москву.

Несмотря на срыв планов, у многих пассажиров сохранялось хорошее настроение. По данным Baza, рейс все-таки состоялся и вылетел в Уфу 1 января в 1:27.

Ранее «Башинформ» сообщал об увеличении количества рейсов в новогодние праздники.