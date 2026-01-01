Каникулы с пользой для здоровья: новосибирцев приглашают на диспансеризацию

Медицинские учреждения Новосибирской области предлагают пройти диспансеризацию в новогодние каникулы .Во время новогодних каникул медицинские учреждения региона продолжат работу в особом режиме: прием пациентов будет осуществляться с 9 утра до 3 часов дня. Посетителям предоставляется возможность записаться на первую стадию диспансеризации и профилактическое медицинское обследование.
Процедура проходит быстро и совершенно бесплатно. Необходимые условия участия включают прикрепленность к поликлинике, наличие полиса обязательного медицинского страхования и личное желание позаботиться о здоровье.
Регулярная диспансеризация предусмотрена для всех граждан, достигших возраста 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 и 39 лет, и повторяется каждые три года. Люди старше 40 лет могут проходить обследование ежегодно. Остальные жители вправе пройти бесплатный профилактический осмотр.
Объем исследований варьируется в зависимости от возрастной группы. До 40 лет проверка состоит из стандартных процедур: измерение веса и роста, сдача крови на глюкозу и холестерин, контроль артериального и глазного давления, флюорографическое обследование и электрокардиограмма. Людям старшего поколения добавляют дополнительное тестирование, включая гастроскопию, анализы кала на скрытую кровь, маммографию или диагностику предстательной железы.
Пациентам, у которых не обнаружены отклонения и отсутствуют жалобы, потребуется лишь консультация врача-терапевта. При наличии тревожных признаков или повышенного риска развития болезней пациент направляется на вторую фазу обследования, включающую детальные лабораторные тесты и консультацию узкопрофильных специалистов.
Ранняя диагностика способствует успешному лечению многих заболеваний, особенно хронических патологий, таких как гипертония, диабет и онкология. Своевременное выявление отклонений дает возможность назначить адекватную терапию и значительно снизить вероятность тяжелых осложнений, таких как инфаркт миокарда или инсульт.
Диспансеризация включена в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», запущенный 1 января 2025 года. Цель проекта — повышение качества жизни пожилых людей, увеличение средней продолжительности жизни россиян и популяризация здорового образа жизни.
Записаться на процедуру можно несколькими способами: через сайт Госуслуг, региональный ресурс reg.nso.ru или по телефонному номеру колл-центра Единого регистратора Новосибирской области — 122.