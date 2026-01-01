Каникулы с пользой для здоровья: новосибирцев приглашают на диспансеризацию

Объем исследований варьируется в зависимости от возрастной группы. До 40 лет проверка состоит из стандартных процедур: измерение веса и роста, сдача крови на глюкозу и холестерин, контроль артериального и глазного давления, флюорографическое обследование и электрокардиограмма. Людям старшего поколения добавляют дополнительное тестирование, включая гастроскопию, анализы кала на скрытую кровь, маммографию или диагностику предстательной железы.