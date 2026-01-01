Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Письмо Деду Морозу юные и не очень омичи могут написать до 13 января

Для отправки не нужны ни конверт, ни марка.

Источник: Комсомольская правда

Жители Омской области, которые не успели отправить письмо Деду Морозу до Нового года, все еще могут это сделать — даже не выходя из дома. Почта России сохраняет добрую традицию и приглашает детей и взрослых воспользоваться сервисом «Электронные заказные письма» в новогодние каникулы.

Достаточно зайти на официальный сайт сервиса — zakaznoe.pochta.ru, авторизоваться через портал Госуслуги и выбрать в поле «Адрес» вариант «Деду Морозу». Система автоматически подставит адрес резиденции в Великом Устюге.

Далее остается лишь написать самое заветное желание, при желании прикрепить рисунок и нажать «Отправить». Послание мгновенно поступит Деду Морозу на электронную почту — распечатывать и доставлять бумажную копию не потребуется, ведь волшебник давно освоил цифровые технологии и подключен к сервису ЭЗП напрямую.

Почта России напоминает: письмо может быть от ребенка или взрослого — Дед Мороз читает каждое послание и старается исполнить даже самые смелые мечты.

Читайте также: Трое мальчиков родились в Омской области в новогоднюю ночь.