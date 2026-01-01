Письмо Деду Морозу юные и не очень омичи могут написать до 13 января

Жители Омской области, которые не успели отправить письмо Деду Морозу до Нового года, все еще могут это сделать — даже не выходя из дома. Почта России сохраняет добрую традицию и приглашает детей и взрослых воспользоваться сервисом «Электронные заказные письма» в новогодние каникулы.
Достаточно зайти на официальный сайт сервиса — zakaznoe.pochta.ru, авторизоваться через портал Госуслуги и выбрать в поле «Адрес» вариант «Деду Морозу». Система автоматически подставит адрес резиденции в Великом Устюге.
Далее остается лишь написать самое заветное желание, при желании прикрепить рисунок и нажать «Отправить». Послание мгновенно поступит Деду Морозу на электронную почту — распечатывать и доставлять бумажную копию не потребуется, ведь волшебник давно освоил цифровые технологии и подключен к сервису ЭЗП напрямую.
Почта России напоминает: письмо может быть от ребенка или взрослого — Дед Мороз читает каждое послание и старается исполнить даже самые смелые мечты.
