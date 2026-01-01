Письмо Деду Морозу юные и не очень омичи могут написать до 13 января

Жители Омской области, которые не успели отправить письмо Деду Морозу до Нового года, все еще могут это сделать — даже не выходя из дома. Почта России сохраняет добрую традицию и приглашает детей и взрослых воспользоваться сервисом «Электронные заказные письма» в новогодние каникулы.