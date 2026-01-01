Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске за год отловили 544 безнадзорных животных

Центр по проблемам домашних животных подвел итоги 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

За 2025 год специалисты Центра по проблемам домашних животных в Новосибирске отловили на улицах города 544 безнадзорных собаки и кошки. Многим из них удалось найти дом или вернуть прежним владельцам. Об этом сообщает пресс-служба Центра по проблемам домашних животных в Новосибирске.

Помимо отлова, ветеринары центра провели около 1000 клинических осмотров и 433 операции по стерилизации. От бешенства было привито 555 животных.

Усилиями сотрудников и волонтёров 210 питомцев обрели новых хозяев, ещё 53 вернулись к прежним владельцам. По программе «Отлов-стерилизация-вакцинация-возврат» в среду обитания выпустили 243 животных.